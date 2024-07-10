محافظ جنوب سيناء يضبط مخالفة مرورية خلال جولاته التفقدية بشرم الشيخ

ضبط خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، سيارة ربع نقل مخالفة تسير في الاتجاه المخالف على الطريق الرئيسي خلال جولتة التفقدية بمنطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ اليوم وقرر المحافظ سحب الرخصة، وتحرير مخالفة بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وأكد المحافظ على فرض سيادة القانون بكل حزم وتطبيق بنود القانون علي كافة المخالفين طبقا للقانون ونوع المخالفة، كما وجه انذار شديد اللهجة لكافة المخالفين للقواعد المرورية بتغليظ العقوبات ومصادرة المركبات المخالفة لفترات من أسبوعين وحتى شهر والمصادرة النهائية في حالة تكرار المخالفات، بغرض ضبط حركة الشارع وحماية أرواح المواطنين الأبرياء.

كما تفقد محافظ جنوب سيناء، أمس خلال جولة مفاجئة مركز طب الأسرة بالرويسات بشرم الشيخ، وذلك لمتابعة انضباط وانتظام سير العمل والاطمئنان على تواجد الأطقم الطبية والوقوف على مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى رافقه الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ.

وتفقد المحافظ العيادات الخارجية والأقسام وغرفة الأشعة وعيادة الباطنة واستمع إلى شرح تفصيلي من مدير المركز عن الخدمات الطبية في كافة الأقسام وعدد المترددين عليها ومواعيد دخول المرضى وتأدية الخدمة الطبية اللازمة لهم والعلاج حتى تماثلهم الشفاء وقام بالاطلاع على تذاكر الدخول ودفاتر الحضور والانصراف وسجلات قيد الحالات المرضية للتأكد من تقديم الخدمات الصحية بالشكل اللائق وتوافر كافة الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية ومنظومة الأمن والنظافة بالمركز وتواجد نوبتجية الأطقم الطبية لضمان التعامل الفوري مع حالات الطوارئ والمترددين.

وخلال تفقده أجرى المحافظ حوارًا مع المرضى للتأكد منهم على مستوى الخدمات المقدمة منذ دخولهم المركز وتوافر كافة الاحتياجات الطبية اللازمة لهم لتلقى العلاج اللازم حتى تماثلهم للشفاء، كما وجه بدراسة عدد التخصصات بالمركز الحضرى لتغطية احتياجات الاهالى،

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن الدولة تولى اهتماما كبيرًا بالمنظومة الصحية ودعمها بكافة الإمكانات اللازمة وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بقطاع الصحة ووضعه على رأس أولويات منظومة العمل وتلبية مطالب واحتياجات المرضى للارتقاء وتحسين الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لهم وفقا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

كما استقبل محافظ جنوب سيناء أمس، بمكتبة بمدينة شرم الشيخ وفدا من بازيليك سيدة السلام الكاثوليك برئاسة الأب إرميا نشأت راعي البازيليك، والاب يوسف غالي، والشماس أنطوان عياد، جيث قام الوفد بتقديم التهنئة للمحافظ لثقة السيد رئيس الجمهورية وتوليه قيادة محافظة جنوب سيناء وعيد رأس السنة الهجرية

كما صرح الأب إرميا عن متابعته اللحظة للفعاليات التي يجريها داخل المحافظة في وقت قصير من توليه المنصب الهام والشاق. بل وقد أفصح عن نظرة معالي المحافظ الثاقبة للأمور ومحاولته السريعة للتعرف على كل التحديات التي تواجه المحافظة والعمل على إيجاد حلول طويلة الأمد.

وعبر المحافظ عن سعادته بهذه التهنئة راجيا حفظ الود والمحبة والتعاون بين المحافظة والكنيسة الكاثوليكية بجنوب سيناء.

كما تابع محافظ جنوب سيناء، عددا من موضوعات حياة كريمة من خلال عرض الدكتور جبريل فتيح معاون المحافظ لملفات حياة كريمة ودمج المجتمعات المحلية بالمحافظة والشباب، وذلك بمكتب المحافظ، بمدينة شرم الشيخ، اليوم بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، وفي بداية اللقاء هنأ الدكتور جبريل فتيح معاون المحافظ ومنسق عام مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة اللواء دكتور خالد مبارك، بتولي مهام منصبه كمحافظ لجنوب سيناء.

وتم خلال اللقاء عرض الإنجازات التي تمت علي ارض المحافظة من خلال المبادرات التي تنفذها مؤسسة حياة كريمة في كافة مدن المحافظة.

من جانبه أثنى محافظ جنوب سيناء على المجهود المبذول من قبل المؤسسة وحرص القيادة السياسية على دعم الفئات الأكثر احتياجًا في التجمعات البدوية، ثم تطرق إلى عرض أهمية تكثيف الزيارات للتجمعات البدوية وحصر مشاكلهم وحلها على الفور ورفع تقرير دوري بذلك حتى يتسنى توفير احتياجات أهالي الوديان والتجمعات البدوية.

وفي ختام اللقاء وجه المحافظ بضرورة توعية الشباب وتكثيف اللقاءات معهم وسماع آرائهم لتطوير مجتمعاتهم، واكتشاف مواهبهم.