طلاب «نادي الروبوتات» بالجامعة اليابانية يحصدون المركز الثاني في مسابقة Go Dive Derby

أعلن الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا عن فوز فريق من طلاب نادي الروبوتات بالجامعة بالمركز الثاني في مسابقة Go Dive Derby والتي تم تنظيمها للمرة الأولى في مصر واستضافتها الجامعة البريطانية في مصر بالاشتراك مع منظمات discovery وinnovative STEAM foundation بالإضافة إلى العديد من الرعاة من بينها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

أوضح رئيس الجامعة أن فريق طلاب الجامعة نجح فى تصميم وتصنيع وبرمجة واختبار الغواصة "الوحش الأبيض- shiro kaijin " معتمدا على الموارد التي توفرها الجامعة ومنافسة الغواصات الاخرى المصممة خصيصا للمشاركة في المسابقة من مختلف الجامعات.

هنأ الدكتور عمرو عدلى فريق الطلاب الفائز والذى يضم من قسم هندسة الميكاترونيات الطلاب محمود مرسي خميس، حمد النحاس، أحمد لؤي العطا، بسملة إيهاب، عمار عادل ) ومن هندسة وعلوم الحاسب ( عبدالعزيز سرور، أحمد ياسر جامع، كريم ياسر أحمد،أحمد محمد أحمد حسن، منة عبدالمعطي نصير، مصطفى أحمد عاطف،عمرو عبدالخالق مشرف،عبدالرحمن أحمد شاهين، نادين السيد، أنس بدر)

ومن هندسة الإلكترونيات (أحمد ياسر حفظ، مريم محمد محمود جاد الله ) ومن الهندسة الصناعية (عمر حسين)

أشار د.عدلى إلى أن الجامعة المصرية اليابانية تولي اهتماما كبيرا بتشجيع طلابها على المشاركة في مختلف المسابقات المحلية والدولية ذات الصلة بمجالات دراستهم وتقديم الدعم الفني والمالي لذلك تحقيقا لرسالة الجامعة،وأهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ حيث تقوم الجامعة بتوفير كل الإمكانيات لطلابها بمعاملها التي تضم أحدث الاجهزة والمعدات والتي قامت بتوفيرها دولة اليابان لدعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.