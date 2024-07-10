انطلاق البرنامج التدريبي استراتيجية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ريادة الأعمال

شهد معهد إعداد القادة اليوم انطلاق الجلسة الافتتاحية للبرنامج التدريبي بعنوان "استراتيجية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ريادة الأعمال" لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية.

يأتي البرنامج تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبإشراف الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، والدكتور حسام الشريف، وكيل المعهد.

وفي كلمته الافتتاحية، نقل الدكتور كريم همام تحيات الوزير، مؤكدًا على أهمية التواصل في ريادة الأعمال عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأشار إلى أن هذه المنصات تفتح آفاقًا واسعة من الفرص للطلاب ورواد الأعمال الشباب، حيث تمكنهم من توسيع شبكات علاقاتهم المهنية والتواصل مع المؤثرين وقادة الصناعة.

وأضاف «همام»: "يعد هذا الملتقى منصة فريدة لإطلاق العنان لأفكار شبابنا المبدعة، ونحن نؤمن بأن الشباب هم مستقبل الأمة، ولديهم القدرة على تغيير العالم إذا أتيحت لهم الفرصة والدعم المناسبين، ويهدف البرنامج إلى تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، وتوفير فرصة لتبادل الخبرات مع رواد أعمال ذوي خبرة.

وأكد مستشار الوزير أن هذا البرنامج يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعليمات وزير التعليم العالي بشأن تكثيف البرامج التثقيفية والتأهيلية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية.

وانطلقت المحاضرة الأولى بعنوان "عقلية رواد الأعمال وكيفية تطوير الفكرة لتصبح مشروعًا مربحًا"، قدمها الدكتور فادي محمد هشام، أستاذ مساعد الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة القاهرة. تناولت المحاضرة مفهوم ريادة الأعمال وأهميتها، بالإضافة إلى مناقشة الخصائص المميزة لرائد الأعمال والمصادر التي تساعد على توليد أفكار جديدة للأعمال.

وناقش «فادي»، عملية ريادة الأعمال وبها ست خطوات ومنها عملية الإبداع وإيجاد فكرة جديدة، وتكريس وبذل الجهد والوقت اللازمين لتحويل الفكرة الجديدة والمبتكرة الى منتج جديد او خدمة جديدة، الحصول على الناتج أو العائد الذي يرضى رائد الأعمال وهذا العائد يتمثل فى الاستقلالية والإشباع والرضا الذاتي الشخصي، والعائد المادي.

واستكملت فعاليات اليوم بممارسة العديد من الأنشطة المختلفة التى تساهم فى بناء شخصية الطلاب