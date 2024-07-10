الخارجية الأمريكية: "الناتو" لديه قلق شديد من استمرار الحرب في غزة

قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، ساميويل وربيرج، إن حلف شمال الأطلسي " الناتو" لديه قلق شديد من استمرار الحرب في غزة رغم عدم وجود أي علاقة للحلف بالحرب.

وأضاف ساميويل وربيرج - خلال تغطية خاصة من واشنطن لقمة حلف الناتو ببرنامج بالورقة والقلم الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي على قناة "تن" - أن الإنفاق العسكري للدولة المنضمة للحلف لا يجب أن يقل عن 2% من حجم الناتج القومي للدول، ولكن بعض الدول لم تلتزم بهذا الأمر بشكل كامل، مضيفا أن الولايات المتحدة عضو من 32 دولة في هذا الحلف، ولديها نفس المسؤولية تجاه الحلف.

أشار المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية إلى، أن حلف الناتو مر على تأسيسه 75 عاما، لافتا إلى أن وجود هذا الحلف يمنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من غزو المزيد من الدول مثلما فعل مع أوكرانيا.

وقال ساميويل وربيرج إن هناك تحديات تقليدية قديمة تواجه حلف الناتو، ومن أهم هذه التحديات هو العدوان الروسي على أوكرانيا، وهناك تحديات جديدة منها: الهجمات السيبرانية، والتغيرات المناخية، والظروف الاقتصادية.

وأضاف ساميويل وربيرج أن الناتو حلف دفاعي عسكري، وليس سياسيا، ولكن من جانب آخر، فالدول التي تنظم للحلف من الضروري أن تكون ديمقراطية ولديها انتخابات حرة ونزيهة.

وأضاف أن قمة حلف الناتو الحالية ستركز بصورة كبيرة على الوضع في أوكرانيا، من أجل تقديم الدعم والمساندة اللازمة لكييف، ومناقشة الرغبة الأوكرانية للإنضمام لهذا الحلف.