محمد عبد الحافظ ينفي صدور قرار بتعيينه رئيسًا لـ«قصور الثقافة»

قال الدكتور محمد عبدالحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة في بيان له عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه لم يصدر له قرارا برئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، ولكن القرار الذي صدر هو تفويض لي من وزير الثقافة د.أحمد فؤاد هنو كنائب للهيئة العامة لقصور الثقافة في بعض سلطات الوزير لكى أسيير أعمال الهيئة لحين تعين رئيس لها.

ووجه «حافظ» الشكر لعمرو البسيوني رئيس الهيئة السابق على الفترة التي خدم فيها قصور الثقافة كأحد أبناء الهيئة المخلصين.

وكانت قد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تهنئات كثيرة لمحمد عبدالحافظ لتعيينه رئيسا للهيئة العامة لقصور الثقافة والذي نفاه عبر صفحته الشخصية منذ قليل.

محمد عبد الحافظ ناصف كاتب مسرحى وقاص، وكاتب أدب أطفال، وسيناريست ومترجم، شغل عددا كبيرا من الوظائف القيادية بقطاعات وزارة الثقافة، ومنها رئيس إقليمي شرق الدلتا، والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ونائب ورئيس مجلس إدارة الهيئة لقصور الثقافة، وأدار أربع إدارات مركزية بالمجلس الأعلى للثقافة، ومنها الشعب واللجان الثقافية، والشئون الأدبية، والمسابقات، ومكتب رئيس المجلس الأعلى ورئيس المركز القومى لثقافة الطفل.