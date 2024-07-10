الناتو يوقع عقدا بـ 700 مليون دولار لتعزيز إنتاج صواريخ ستينجر

وقع حلف شمال الأطلنطي "ناتو" عقدا بقيمة 700 مليون دولار لتمكين الدول الأعضاء في الحلف من إنتاج المزيد من صواريخ ستينجر، وهي إحدى الخطوات العديدة التي يضغط الناتو من أجل اتخاذها في قمته في واشنطن ليكون بمقدور كل دولة من أعضائه تعزيز قدراتها على إنتاج الأسلحة.

وأعلن الأمين العام لحلف الناتو المنتهية ولايته ينس ستولتنبرج عن العقد اليوم الثلاثاء في منتدى الصناعة الدفاعية الذي استضافته غرفة التجارة الأمريكية وركز على زيادة قدرات التصنيع الدفاعي للدول الأعضاء في الناتو لردع أي هجمات مستقبلية، بحسب وكالة أنباء "اسوشيتد برس".

وصواريخ ستينجر هو نظام دفاع أرض - جو محمول، يمكن أن تحمله القوات وتطلقه أو يتم تثبيته على مركبة، واستخدامه كدفاع قصير المدى ضد الطائرات، وكان النظام الذي أنتجته شركة رايثيون أحد الأسلحة الأولى التي شحنتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا بعد الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.