اليوم.. محمد حماقي يطلق أغنيته الجديدة «واكلة الجو»

يستعد المطرب محمد حماقي، لطرح أغنيته الجديدة "واكلة الجو" من ألبومه الغنائي الجديد "هو الأساس" مساء اليوم الأربعاء.

ونشر الفنان محمد حماقي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صور البوستر الدعائي لأغنيته الجديدة معلقا، إستنوا أغنية "واكلة الجو" من ألبوم "هو الأساس" اليوم الأربعاء الساعة 6 مساء على يوتيوب وكل منصات الموسيقى.

وقد أعلن المطرب محمد حماقى خلال حفله الغنائي ضمن فعاليات مشروع "ليالي مصر"، الذي أقيم في استاد الدفاع الجوي – استاد 30 يونيو بالتجمع الخامس، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، موعد طرح ألبومه الجديد، قائلا: "الألبوم الجديد خلاص نازل فى نصف شهر يوليو يعنى كمان 10 أيام".

كما شوق الجمهور للأغانى فى الألبوم الجديد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.