افتتاح المركز العلمي للتدريب الهندسي بنقابة المهندسين في القليوبية

افتتحت نقابة المهندسين بالقليوبية المركز العلمي للتدريب الهندسي، وجرى على هامش الافتتاح توقيع بروتوكول مشترك بين نقابة المهندسين بالقليوبية وشركهCAD للتدريب، لتدريب المهندسين على أحدث الأنظمة العلمية في ظل التحول الرقمي والتكنولوجي السريع.

تأتي الفاعليات برعاية المهندس مصطفى مجاهد نقيب المهندسين بالقليوبية، المهندس تامر رمضان أمين عام النقابة، المهندسه آلاء قمر رئيس لجنه التدريب.

جاء ذلك بحضور المهندس طارق عبد العزيز المدير التنفيذي شركه كاد ماستر والدكتور سيد علي عميد كليه هندسة بنها، الدكتور فهمي صلاح عبد الحليم وكيل كلية هندسة بنها.

أوضح المهندس مصطفى مجاهد نقيب المهندسين بالقليوبية أن النقابه تولي جهدا كبيرا لتدريب المهندسين في كافه المجالات المختلفه لأن المهندس حاليا ينافس ليس على مستوى المحلي فقط وإنما على المستوى العالمي وأن النقابة تهدف من خلال هذا التدريب في التيسير على مهندسي القليوبيه في تلقي كافه الدورات الخاصه بالتحول الرقمي والتطور التكنولوجي التدريب المهني والإداري مما يساهم في بناء شبكة علاقات احترافية قوية.

أضاف «مجاهد»، أن فترة التدريب تسمح بتبادل المعرفة والخبرات، ويوفر فرصًا لإقامة علاقات تعاونية وشراكات مستقبلية، ما يزيد من فرص الحصول على وظائف عالية الجودة وفرص تقدم مهني مستقبلية، مؤكدا أن النقابة تهتم بشكل كبير بتدريب المهندسين ودعم حديثي التخرج للتاهيل لسوق العمل وزياده كفاءة المهندسين.

أشار «مجاهد»، أن البروتوكول يستهدف الارتقاء بمستوى المهندس مهنيا وعلميا وتأهيل شباب الخريجين لسوق العمل، من خلال مركز متخصص في مجال التدريب وله خبرات كبيرة وإسهامات فعاله في هذا الملف.

أشارت المهندسة آلاء قمر، رئيس لجنة التدريب أن تلك الخطوه هي بداية لتغير جذري في ملف التدريب بنقابة المهندسين بالقليوبية معناها هي النواة لمزيد من البروتوكولات والمشروعات لتطوير المهندس بمحافظه القليوبية.

وأضافت أن لجنة التدريب وضعت خطتها مستندة على العمل لتجهيز هذا المعمل بشكل يليق بمهندسي القليوبية، حيث تضع النقابة تدريب المهندسين على رأس أولوياتها لرفع مستوى شباب المهندسين وتمكينهم من اقتحام سوق العمل بشكل مشرف لتنطلق مصر نحو التقدم بخطاهم، وذلك طبقا لرؤية مصر 2030لرفع مستوي مصر من خلال تدريبهم علميا وعمليا علي أعلى مستوى.

أكد المهندس طاهر عبد العزيز المدير التنفيذي لشركه كاد ماستر أن الشركه منتشره في جميع انحاء الجمهوريه منذ 15 عاما في أسواق التدريب الهندسي نجحت في تدريب ما يقرب من 150 ألف مهندس واكثر من600 شركه على مستوى الشرق الأوسط وجميع الأسماء الكبيره منها أوراسكوم وحسن علام والمقاولون العرب والشركات الكبرى سواء قطاع خاص أو عام، مشيرا أن الشركة تحاول نقل خبراتها من خلال جهود نقابة المهندسين بالقليوبية لمهندسي الإقليم لتؤهلهم للعمل ليست الأسواق المحلية وإنما الأسواق العربية والعالمية.

أكد الدكتور سيد علي عميد كلية الهندسة، أن هناك فجوة بين سوق العمل والدراسات الأكاديمية وهو ما التفتت اليه كلية الهندسة ببنها وقامت بتعديل اللائحه الخاصه بها لتتناسب مع تطور التكنولوجية الحديثة.

أوضح الدكتور فهمي أن كلية الهندسة ببنها أن الكلية تولي اهتماما خاصا بتدريب الطلاب في ظل التطور التكنولوجي السريع والتحول الرقمي واصبح الطالب يحصل على تدريبين بدلا من تدريب واحد بالإضافة إلى أن الكلية لديها أعضاء هيئة تدريس حصلوا على الدراسات العليا من دول متقدمة ولديهم كافه الإمكانيات المحلية والدولية.