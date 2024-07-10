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الأربعاء 10 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يورو 2024.. أصغر لاعب في البطولة رجل مباراة إسبانيا وفرنسا

مباراة إسبانيا وفرنسا
مباراة إسبانيا وفرنسا
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كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» عن اللاعب الفائز بجائزة رجل مباراة إسبانيا وفرنسا، التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة يورو 2024.

فاز منتخب إسبانيا على فرنسا بهدفين مقابل هدف، ليتأهل إلى نهائي يورو 2024، وينتظر الفائز من مواجهة إنجلترا وهولندا في المباراة النهائية.

لامين يامال أفضل لاعب في مباراة إسبانيا وفرنسا 

توج لامين يامال بجائزة رجل مباراة إسبانيا وفرنسا، بعدما أسهم في تأهل منتخب بلاده إلى النهائي.

سجل يامال هدفًا رائعًا في الدقيقة 21 بتسديدة مميزة من خارج منطقة الجزاء من على بعد 25 متر من المرمى، ليحرز هدف التعادل للمنتخب الإسباني ويسهم في عودة الماتادور إلى اللقاء مجددًا.

ويظهر لامين يامال بشكل لافت للأنظار مع منتخب إسبانيا، بالرغم أنه أصغر لاعب في بطولة يورو 2024، كما أصبح أصغر لاعب يسجل هدفًا في تاريخ كأس أمم أوروبا بعمر 16 عامًا و11 شهرًا و26 يومًا.

لامين يامال رجل مباراة إسبانيا وفرنسا 

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الماضي حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.

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