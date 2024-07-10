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الأربعاء 10 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذ علوم سياسية: الوضع الداخلي لإسرائيل يشير لقبول الهدنة وحكومة نتنياهو تتمسك بالحرب

الدكتور محمد عبدالعظيم
الدكتور محمد عبدالعظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية
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قال الدكتور محمد عبدالعظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، أن الواقع العام الداخلي الإسرائيلي يعكس طبيعة وجود هدنة في القريب العاجل، ويقبل هذه الهدنة مهمة كانت الشروط، لكن حكومة نتنياهو ومجلس الحرب يرفض أي هدنة، ويماطل في مفاوضات التهدئة، ولا يرد غير مواصلة الحرب في غزة.

وأضاف «الشيمي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج مصر جديدة، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أن حكومة الحرب تعول الكثير على استخدام آلة العنف والقوة لاكتساب مزيد من الشريعة على الأرض في الوضع الداخلي الإسرائيلي. 

وأوضح «الشيمي»، أن ليس هناك في الداخل توافق كامل في إسرائيل حول حكومة نتنياهو، وهناك أوجه كثيرة من المعارضة لهذه التحركات، باعتبار أن نتنياهو يرسم خط من العداء مع الأطراف المختلفة، بجانب حجم الخسائر المتصاعد.

https://youtu.be/N06ZkrU-32E?si=fPcZS13QQRCKCuGx

أستاذ العلوم السياسية الحرب في غزة حكومة نتنياهو