ads
الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

محلل سياسي فلسطيني: إسرائيل تحاول أن تجعل من الضفة الغربية مناطق متفرقة

نعمان العابد، المحلل
نعمان العابد، المحلل السياسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال نعمان العابد، المحلل السياسي والباحث في الشؤون الدولية والقانونية، أن المستوطنين ينظرون إلى مدينة الخليل نظرة دينية، وبالتالي يركزون على هذه المحافظة بشكل أدق، وبعد ذلك تأتي الاعتداءات على المحافظات المحيطة.

وأضاف «العابد»، خلال مقابلته في برنامج مصر جديدة، مع الاعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أن كل هذه المحاولات التي يقوم بها جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، هدفها التضييق على الشعب الإسرائيلي.

وأوضح «العابد»، أن إسرائيل تريد أن تجعل من الضفة الغربية مناطق معزولة ومتفرقة ولا يوجد بينهما أي وسيلة من وسائل التواصل بغرض التضييق على الشعب الفلسطيني.

https://youtu.be/WB0NCccr-8U?si=QNJPml6jfibUHUxI

الباحث في الشؤون الدولية المحلل السياسي المستوطنين في الضفة الغربية