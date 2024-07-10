محلل سياسي فلسطيني: الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية تتآكل بالتزامن مع حرب الإبادة في غزة

قال نعمان العابد، المحلل السياسي والباحث في الشؤون الدولية والقانونية، أنه يتم اعتقال أي مواطن فلسطيني دون أي تهمة، والغرض هو استهداف الإسرائيلين سواء بالقتل أو بالاعتقال، ولا يفرقون بين الأطفال لا كبار السن،

وأضاف «العابد»، خلال مقابلته في برنامج مصر جديدة، مع الاعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أن أي محاولة للاتفاق على دولة فلسطينية، العائق فيها أنه لا يوجد أراضي فلسطينية.

وأوضح «العابد»، أن الشعب الفلسطيني يتعرض للإبادة من قبل قوات جيش الاحتلال، كما أن الأراضي الفلسطينية تتعرض للتآكل بسبب هجمات المستوطنين.

https://youtu.be/WB0NCccr-8U?si=Fpz88d9N37uTnsnU