أستاذة اقتصاد: بيان الحكومة أمام «النواب» لعرض برنامجها افتقد التمكين الاقتصادي للفقراء

قالت الدكتورة يمن الحماقي أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن مؤشرات الأرقام الصادرة حول أداء الاقتصاد المصري المرتبطة بالنقد الأجنبي بها تحسن، سواء السياحة أو تحويلات المصريين بالخارج وغير ذلك.



وأوضحت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، إن تحسن مؤشر مديري المشتريات في مصر والذي يعكس أداء القطاع الخاص، لافتة إلى انه منذ شهرين كان 47 وهذا معدل منخفض، ولكنه تحسن الشهر الذي يليه لـ 48 ثم بعد ذلك وصل إلى 49.5 وهذا مؤشر جيد.

ونوهت أستاذة الاقتصاد أن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج مؤشر إيجابي للاقتصاد المصري.



وأوضحت أن الجزء المفتقد في بيان الحكومة هو التمكين الاقتصادي للفقراء، لأن الوضع الذي نحن فيه يحتاج تمكين اقتصادي لهم من مشروعات وغيره.