يورو 2024.. منتخب إسبانيا يتأهل للنهائي بريمونتادا الـ5 دقائق على فرنسا

حقق منتخب إسبانيا فوزًا صعبًا على فرنسا بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة يورو 2024.

هدد منتخب إسبانيا مرمى فرنسا مبكرًا بكرة رأسية من فابيان رويز في الدقيقة الخامسة، ولكن جاءت خارج نطاق ومحيط المرمى.

مباراة إسبانيا ضد فرنسا

سجل راندال كولو مواني الهدف الأول للمنتخب الفرنسي برأسية في الدقيقة 9 بعرضية متقنة من كيليان مبابي.

وجاء الرد سريعًا من لامين يامال، الذي أحرز هدف التعادل للمنتخب الإسباني في الدقيقة 21، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء من على بعد 25 متر.

ووضع داني أولمو منتخب إسبانيا في المقدمة في الدقيقة 25، بعد مراوغة رائعة لمتوسط ميدان الديوك أوريلين تشواميني، قبل أن ترتد الكرة من قدم جول كوندي نحو الشباك.

وتبادل بعدها اللاعبون الاستحواذ على الكرة، في ظل وجود فاعلية هجومية على كل مرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب إسبانيا على فرنسا بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، انحصر اللعب في منطقة وسط الملعب، حتى أجرى ديدييه ديشامب 3 تغييرات في تشكيل منتخب فرنسا؛ من أجل تعديل النتيجة.

واستحوذ منتخب فرنسا على مجريات اللعب، وحاول أكثر من مرة لهز شباك منتخب إسبانيا مجددًا، ولكن دون جدوى.

وبهذا الفوز، حقق منتخب إسبانيا انتصاره على فرنسا بريمونتادا الـ5 دقائق، بعدما أحرز لاعبوه هدفي التعادل والفوز خلال خمسة دقائق، وذلك بعد تأخره في النتيجة بهدف.

وبذلك، تأهل منتخب إسبانيا إلى نهائي يورو 2024 على حساب فرنسا، بالفوز عليه بنتيجة 2-1، لينتظر الفائز من مواجهة إنجلترا وهولندا في المباراة النهائية.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الماضي حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.