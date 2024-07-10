تامر عاشور يعلن استقبال مولودته الأولى «سيليا» من زوجته الإعلامية نانسي نور

أعلن المطرب تامر عاشور، استقبال مولودته الأولى "سيليا"، من زوجته الإعلامية نانسي نور.

ونشر الفنان تامر عاشور، عبر حسابه الشخصي علر موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" صورة له برفقة زوجته معلقا، لآية من القرآن الكريم تقول: الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلا"،

وعلق تامر عاشور على الآية الكريمة، بقوله: الحمد لله رب العالمين ربنا رزقني بأحلى بنوته في الدنيا "سيليا" لازم تشاركوني فرحتي ويارب ارزق كل الناس بالفرحة دي.

وكان الفنان تامر عاشور والإعلامية نانسي نور قد احتفلا بزفافهما في العاشر من أكتوبر الماضي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، منهم المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وخالد مرسى رئيس التطوير بالتليفزيون المصرى، وريهام السهلي رئيسة شبكة قنوات دي إم سي، أنغام، رامي جمال، مصطفى حجاج، هيثم شاكر، وتامر حسين، مدين، هاني عبدالكريم أوس أوس، هاني محروس، خالد عليش، أمير محروس، هاني فرحات.

وقد أحيا النجم تامر عاشور حفلا غنائيا لصالح إحدى شركات العقارات في منطقة التجمع الخامس وسط حضور عدد كبير من الجمهور، وقدم خلالها مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلا من كل الحضور منها "انت اخترت، هيجيلي موجوع، هتوحشنا، كل يوم، قولولو سماح، بيت كبير" وغيرها من الاغاني، وهو من تنظيم محمد منصور.

ويستعد الفنان تامر عاشور للقيام بجولة غنائية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر يناير المقبل 2025.