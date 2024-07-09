الخارجية الأمريكية: زيلينسكي يجب أن يشارك في أي حل سلمي للأزمة الأوكرانية

كشف ساميويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، أن حلف الناتو يواجه تحديات تقليدية عدة، أبرزها العدوان الروسي على أوكرانيا.

كما أشار إلى ظهور تحديات جديدة، تشمل الهجمات السيبرانية، والتغيرات المناخية، والظروف الاقتصادية.

وفي تصريحات تليفزيونية، أوضح وربيرج أن أي حل سلمي للصراع في أوكرانيا يجب أن يشمل مشاركة الرئيس زيلينسكي.

وأوضح أن قمة الناتو الحالية ستركز بشكل كبير على الوضع في أوكرانيا، بهدف تقديم الدعم اللازم لكييف ومناقشة رغبتها في الانضمام للحلف.

وأكد وربيرج أن حلف الناتو، الذي مر على تأسيسه 75 عامًا، يلعب دورًا حاسمًا في منع الرئيس الروسي من احتلال المزيد من الدول، مثلما حدث مع أوكرانيا.