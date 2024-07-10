محافظ دمياط يشارك في الاحتفال برأس السنه الهجرية

شهد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، الأمسية الدينية التى أُقيمت أمس، من مسجد عمرو بن العاص بمدينة دمياط بمناسبة الاحتفال برأس السنة الهجرية ١٤٤٦ هجرية، وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد واللواء ياسر مكرم مساعد مدير أمن دمياط والعميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة، كما حضر الاحتفال النائب محمد الحصى والنائب على العساس والنائب محمود مشعل والنائب حسن عبد الوهاب والنائبة ايڤيلين متى أعضاء مجلس النواب والنائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ولفيف من القيادات التنفيذية والدعوية بمحافظة دمياط.

وتضمنت الأمسية تلاوة آيات من القرآن الكريم وابتهالات وتواشيح دينية، وحرص الدكتور أيمن الشهابى خلالها على تهنئة أبناء المحافظة بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وألقى الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الاوقاف كلمة استهلها بالترحيب بمحافظ دمياط، كما تحدث خلالها عن هجرة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة وما تحمله من دروس وعبر وعظات، فقد كانت الهجرة رمزًا للتضحية والصبر فى سبيل الله ونشر الإسلام، كما أن قصة الهجرة تدعونا إلى التحلى بأخلاق رسولنا الكريم.

ويعد محافظ دمياط الجديد شخصية أكاديمية بارزة في مجال الهندسة بمصر، ويتمتع بخلفية علمية قوية، وخبرة واسعة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي على مدار الخمسة وثلاثون عاما الماضية.

وقد حصل محافظ دمياط الجديد على بكالوريوس الهندسة المدنية شعبة المساحة عام ١٩٨٩ وعين معيدا بكلية الهندسة بشبرا وحصل على درجة الماجستير في المساحة عام ١٩٩٢ ثم دبلوم في علوم نظم المعلومات من هولندا وحصل على الدكتوراة في هندسة المساحة عام ١٩٩٧ وعين سيادته أستاذا بقسم هندسة الجيوماتكس عام ٢٠١٩.