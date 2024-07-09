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الأربعاء 10 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

عودة للأكشن الملحمي في قلب روما.. انطلاق الإعلان التشويقي لفيلم GLADIATOR 2

Gladiator 2
Gladiator 2
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انطلق الإعلان التشويقي لفيلم Gladiator 2 الذي يأتي كتكملة منتظرة لفيلم الأكشن التاريخي الملحمي  Gladiator من إخراج المخرج الكبير ريدلي سكوت، ويضم الجزء الثاني نخبة من النجوم  بما في ذلك بول ميسكال، بيدرو باسكال، دينزل واشنطن، كوني نيلسن، جوزيف كوين، وفريد هيشينجر وسيتم توزيع الفيلم من قبل Four Star Films في السينمات بتاريخ  13 نوفمبر 2024.

https://www.instagram.com/reel/C9NIK3YB6lJ/?igsh=MWdkbjE3YWVlZzYyZg%3D%3D

بلمحة مشوقة عن عودة المحاربين في روما القديمة. الفيلم يتابع قصة لوسيوس (بول ميسكال) الذي يُجبر على دخول الكولوسيوم بعد غزو منزله من قبل أباطرة طغاة. مع الغضب في قلبه ومستقبل الإمبراطورية على المحك، يبحث لوسيوس في ماضيه ليجد القوة والشرف لإعادة مجد روما إلى شعبها.

وقد تم الكشف عن ستة ملصقات جديدة للشخصيات، تعرض بول ميسكال في دور لوسيوس، بيدرو باسكال في دور ماركوس أكاسيوس، جوزيف كوين في دور الإمبراطور جيتا، فريد هيشينجر في دور الإمبراطور كركلا، كوني نيلسن في دور لوسيلا، ودينزل واشنطن في دور ماكرينوس.

Gladiator 2 الاعلان التشويقي ريدلي سكوت