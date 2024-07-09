المأساة الصحية في غزة تخطت كل الحدود مع تواصل العدوان الإسرائيلي

قالت فضائية القاهرة الإخبارية في تقرير لها حمل عنوان:"استمرار العدوان على غزة يفاقم مأساة القطاع الصحي"، أن المأساة الصحية في غزة تخطت كل الحدود وفاقت كل التوقعات مع تواصل العدوان الإسرائيلي على القطاع، فبعد خروج كل النقاط الطبية والعيادات الطارئة التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن الخدمة في محافظة غزة، ازداد الوضع سوءا، لاسيما مع إخلاء مناطق وجود هذه النقاط والعيادات الطبية قصرا بزعم تحصن فصائل فلسطينية بها.

عدد المستشفيات داخل غزة التي كانت تكفي حاجة المواطنين الصحية قبل السابع من أكتوبر، تقلص عددها في القطاع،

بعدما دمر الاحتلال 21 منها تدميرا كليا بقصف مباشر، وتبقى 15 مستشفى فقط تعمل بالحد الأدنى المتاح.

عمليات جراحية تجرى في ممرات المستشفيات، ودون تخدير، ومصابون على الارض ينزفون، أروقة تعج بالمرضى، فما تبقى من مؤسسات صحية فاقت قدرة تحملها بنسبة 300% من طاقتها، بعد استشهاد وإصابة المئات من كوادر القطاع الصحي.

