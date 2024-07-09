تجديد حبس المتهم بتشويه وجه خطيب ابنة عمه بدار السلام

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس شاب وعمه في اتهامهما بتشويه وجه آخر بسكب ماء النار عليه، أثناء مشاجرة نشبت بينهم، لطلب المجني عليه العودة إلي خطيبته، ١٥ يومًا علي ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة تقرير وافي عما لحق بالمجني عليه من إصابات، والإستعلام عن حالته الصحيه تمهيدًا لسؤاله.

تلقى قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، بلاغًا من أحد المستشفيات بوصول سائق مصاب بجروح وحروق بالوجه.

بالانتقال إلى مكان الواقعة، تبيّن إصابة شاب أثناء مشاجرة مع والد خطيبته السابقة وابن عمها في جلسة اتفاق على الرجوع لها بعد فسخ الخطبة.

تبين من التحريات أن مشادة كلامية تطورت بين الطرفين الي مشاجرة، قام على إثرها ابن عم الفتاة بإلقاء مياه نار على المجني عليه، ما تسبب في إصابته، بحروق بالغه بالوجه والرقبة، وألقي القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي قررت ما تقدم.