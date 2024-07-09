بالصور.. مواصلة أعمال إنشاء محطة القطار السريع بالظهير الصحراوى بالمنيا

تفقد اللواء أركان حرب احمد السايس رئيس مركز ومدينة بنى مزار اليوم الثلاثاء اعمال انشاء محطة القطار السريع بالظهير الصحراوى الغربى للوقوف على ماتم انجازه من اعمال.
واستمع رئيس مركز بني مزار للمهندس المسئول عن الموقع لتذليل اى عقبات امام اعمال الانشاء، مع تقديم كافة الدعم للمشروع القومى الذى يستهدف انشاء خط سكة حديد يربط الشمال بالجنوب وبسرعة فائقة لتوفير الوقت والجهد وخلق حياة كريمة للمواطنين ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة٢٠٣٠.
جاء ذلك بناءا على توجيهات اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا بشأن متابعة المشروعات القومية