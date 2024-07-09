قرار إعادة تسمية مطار ميلانو باسم برلسكوني يثير الغضب في إيطاليا

ذكرت صحيفة "الجارديان" أن ردود الفعل العنيفة في إيطاليا ضد قرار إعادة تسمية المطار الرئيسي في ميلانو على اسم رئيس الوزراء الأسبق الراحل المثير للجدل سيلفيو برلسكوني ارتفعت بشكل كبير.

وبحسب الجارديان، وقع أكثر من 35 ألف شخص على عريضة تطالب حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بوقف الخطة بعد أن قال وزير النقل الإيطالي ماتيو سالفيني إنه سيعطي الضوء الأخضر النهائي لقرار هيئة الطيران المدني الإيطالية "إيناك" بإعادة تسمية مطار مالبينسا "تخليدا ذكرى صديقي سيلفيو".

واتهم عمدة ميلانو، بيبي سالا، شركة إيناك بالاستسلام لضغوط السياسيين اليمينيين بينما زعم أن القرار تم اتخاذه دون استشارة شركة "سي" التي تدير مطارات ميلانو.

وقال سالا، الذي كان قد اعترض بالفعل على اقتراح تخصيص مطار ليناتي الثاني في ميلانو، باسم بيرلسكوني: "عادة.. هناك انتظار إلزامي لمدة 10 سنوات بعد وفاة الشخص قبل تسمية مكان عام باسمه".