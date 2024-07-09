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الأربعاء 10 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس يشهد احتفالية تكريم الحاصلين على "الإعدادية" بالإسكندرية

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم، احتفالية تكريم الحاصلين على الشهادة الإعدادية من مدرسة المرقسية  دفعة ٢٠٢٤.

تضمنت الاحتفالية فقرات عدة من بينها كلمة لمدير المدرسة والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، ورئيس مجلس إدارة المدرسة إلى جانب عرض مجموعة من الفيديوهات عن تاريخ نشأة المدرسة ورؤيتها ورسالتها وفيديو آخر عن ردود أفعال الطلبة عن المدرسة ومدى تأثيرها في شخصيتهم.

اختتم الحفل بكلمة قداسة البابا أعقبها تكريم الطلاب، حيث أثنى قداسته في كلمته على عمل المدرسة مثمنًا جهود كافة العاملين فيها، مْلخِصًا دور المدرسة في ثلاث ملامح:
- المدرسة متعة.
- المدرسة خبرة.
- المدرسة حياة.

حضر الحفل الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، وعدد من الآباء الكهنة.

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