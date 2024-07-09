محاكمة عصابة سرقة الهواتف بالسيدة زينب

أحالت نيابة السيدة زينب الجزئية، متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة الهواتف المحمولة، وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة من المواطنين للمحاكمة الجنائية.

وكانت النيابة قد أمرت بالتحفظ علي الدراجة النارية وسيلة السرقة، والاستعلام عما إذا كانت مسروقة، وأرواق ترخيصها من المرور، وكذلك الحافظ على السلاح النارى، ووجهت لهم تهم السرقة وحيازة أسلحة غير مرخصة بغر محلها.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي عاطلين لقيامهما بسرقة شخص في السيدة زينب.

ونجحت قوة أمنية في ضبط (عاطلين، لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لقيامهما بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص “يحمل جنسية إحدى الدول”.

وذلك حال سيره بدائرة القسم باستخدام دراجة نارية " بدون لوحات معدنية وبدون تراخيص" ، وبحوزتهما (فرد خرطوش وعدد من الطلقات)، وتم بإرشادهما عن الهاتف المحمول المستولى عليه.