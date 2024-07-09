سوليفان: "الناتو" مستمر في دعم أوكرانيا على المدى الطويل في معركتها ضد روسيا

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" مستمر في دعم أوكرانيا على المدى الطويل في معركتها ضد روسيا.

وأوضح سوليفان - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الثلاثاء - أن "الناتو" سيعين ممثلًا رفيعًا له في كييف وذلك من أجل تعميق علاقة أوكرانيا مع التحالف، كما أنه سينشىء قيادة عسكرية جديدة في ألمانيا لتدريب وتسليح الجنود الأوكرانيين.

وقال سوليفان: "لا يمكن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يفرقنا. ولا يمكنه أن يصمد أمامنا. ولا يمكنه أن يضعفنا. وأوكرانيا، وليس روسيا، هي التي ستنتصر".

