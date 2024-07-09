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الأربعاء 10 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سوليفان: "الناتو" مستمر في دعم أوكرانيا على المدى الطويل في معركتها ضد روسيا

مستشار الأمن القومي
مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان
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أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" مستمر في دعم أوكرانيا على المدى الطويل في معركتها ضد روسيا.

وأوضح سوليفان - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الثلاثاء - أن "الناتو" سيعين ممثلًا رفيعًا له في كييف وذلك من أجل تعميق علاقة أوكرانيا مع التحالف، كما أنه سينشىء قيادة عسكرية جديدة في ألمانيا لتدريب وتسليح الجنود الأوكرانيين.

وقال سوليفان: "لا يمكن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يفرقنا. ولا يمكنه أن يصمد أمامنا. ولا يمكنه أن يضعفنا. وأوكرانيا، وليس روسيا، هي التي ستنتصر".
 

جيك سوليفان الناتو أوكرانيا روسيا