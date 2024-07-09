رفع 150 طن مخلفات صلبة من مغاغة بالمنيا

قاد الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة مغاغة حملة نظافه مكثفة بمجلس قروى ميانه تم خلالها رفع ما يقارب من 150 طن مخلفات وتراكمات موجوده بأماكن التجميع اليومية بشوارع القرية ونقلها للاماكن المخصصة لها بالظهير الصحراوى و ذلك بحضور حسن محمد السيد نائب رئيس المركز وسيد محمد بدوي رئيس قريه ميانة و ذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير بيئة صحيه لهم
الجدير بالذكر ان رئاسة مركز ومدينة مغاغة قامت بوضع خطة لرفع مستوى النظافة والتجميل بنطاق المركز ووضع جدول زمنى لرفع جميع تراكمات المخلفات الصلبه من مداخل القرى وذلك لتيسير الحركة امام المواطنين وتقديم افضل الخدمات لهم
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا بالمتابعة المستمرة لكافة الأعمال الميدانية وحماية البيئة من انتشار الأمراض ورفع مستوى النظافة