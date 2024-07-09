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الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رفع 150 طن مخلفات صلبة من مغاغة بالمنيا

حملة نظافة
حملة نظافة
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 قاد الدكتور محمد حلمى  رئيس مركز ومدينة مغاغة حملة نظافه مكثفة بمجلس قروى ميانه تم خلالها  رفع ما يقارب من 150 طن مخلفات وتراكمات موجوده بأماكن التجميع اليومية بشوارع القرية ونقلها للاماكن المخصصة لها بالظهير الصحراوى و ذلك بحضور حسن محمد السيد نائب رئيس المركز وسيد محمد بدوي رئيس قريه ميانة و ذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير بيئة صحيه لهم 

الجدير بالذكر ان رئاسة مركز ومدينة مغاغة قامت بوضع خطة لرفع مستوى النظافة والتجميل بنطاق المركز ووضع جدول زمنى لرفع جميع تراكمات المخلفات الصلبه من مداخل القرى وذلك لتيسير الحركة امام المواطنين وتقديم افضل الخدمات لهم

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا بالمتابعة المستمرة لكافة الأعمال الميدانية وحماية البيئة من انتشار الأمراض ورفع مستوى النظافة

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اللواء عماد كدواني محافظ المنيا مغاغة رئيس مركز مغاغة المنيا مخلفات صلبة حملة نظافة