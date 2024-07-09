رصدت عدسة البوابة نيوز فعاليات احتفالية جوائز الصحافة المصرية التي نظمتها نقابة الصحفيين اليوم الثلاثاء، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.
حضر الاحتفالية عدد من الكتاب الصحفيين والوزراء، والمسؤولين، كما تضمنت الاحتفالية، التي تقام برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة، وكذلك تكريم نقيب الصحفيين الأسبق جلال عارف بعد حصوله على جائزة النقابة التقديرية.
تليفزيون البوابة
بحضور عدد من الوزراء.. انطلاق حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية بالنقابة
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رصدت عدسة البوابة نيوز فعاليات احتفالية جوائز الصحافة المصرية التي نظمتها نقابة الصحفيين اليوم الثلاثاء، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.
رصدت عدسة البوابة نيوز فعاليات احتفالية جوائز الصحافة المصرية التي نظمتها نقابة الصحفيين اليوم الثلاثاء، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.