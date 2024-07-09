يورو 2024.. منتخب إسبانيا يتفوق على فرنسا في الشوط الأول

تفوق منتخب إسبانيا على فرنسا بهدفين مقابل هدف، خلال الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة يورو 2024.

هدد منتخب إسبانيا مرمى فرنسا مبكرًا بكرة رأسية من فابيان رويز في الدقيقة الخامسة، ولكن جاءت خارج نطاق ومحيط المرمى.

مباراة إسبانيا ضد فرنسا

سجل راندال كولو مواني الهدف الأول للمنتخب الفرنسي برأسية في الدقيقة 9 بعرضية متقنة من كيليان مبابي.

وجاء الرد سريعًا من لامين يامال، الذي أحرز هدف التعادل للمنتخب الإسباني في الدقيقة 21، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء من على بعد 25 متر.

ووضع داني أولمو منتخب إسبانيا في المقدمة في الدقيقة 25، بعد مراوغة رائعة لمتوسط ميدان الديوك أوريلين تشواميني، قبل أن ترتد الكرة من قدم جول كوندي نحو الشباك.

وتبادل بعدها اللاعبون الاستحواذ على الكرة، في ظل وجود فاعلية هجومية على كل مرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب إسبانيا على فرنسا بهدفين مقابل هدف.

منتخب إسبانيا كان أول المتأهلين إلى دور نصف النهائي من بطولة يورو 2024، حيث أقصى ألمانيا (منتخب البلد المستضيف) بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف في مباراة امتدت إلى شوطين إضافيين.

أما منتخب فرنسا تغلب على البرتغال بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الماضي حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.