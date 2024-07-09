تجديد حبس متهم بذبح عامل بدار السلام

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس سايس، ١٥ يومًا علي ذمة التحقيقات، فى اتهامه بقتل نقاش بمنطقة دار السلام، بسبب خلافات مالية.

وأمرت النيابة بعرض جثة المجني عليه على الطب الشرعي، لإعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية للجثمان، لبيان سبب الوفاة وتوقيتها والسلاح المستخدم.

كان ورد بلاغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول (نقاش "توفى مُتأثراً بإصابته بجرح نافذ بالرقبة") - طرف ثان (سايس بجراج) مقيمان بدائرة القسم، بسبب خلافات مالية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الثانى على الأول بإستخدام سلاح أبيض، نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم أحمد رضوان رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام من ضبط مرتكب الواقعة وبحوزته السلاح المُستخدم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.