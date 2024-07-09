حفظ التحقيق في نشوب حريق داخل شقة بالمعادى

قررت نيابة المعادى الجزئية، حفظ التحقيق في واقعة نشوب حريق داخل شقة سكنية، بدائرة القسم، لعدم وجود شبهة جنائية، أو سقوط ضحايا.



كان حريق قد شب في شقة سكنية، بمنطقة المعادي، ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة علي النيران، دون وقوع خسائر بشرية.

وردت إشارة من النجدة، لغرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة المعادي.

علي الفور انتقل رجال الحماية المدنية وعربات الاطفاء لموقع الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط النيران ومحاصرتها ومنع خطر امتدادها للأماكن المجاورة.

ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة علي النيران وإخمادها.