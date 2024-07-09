بدء الموجة 23.. إزالة 25 حالة تعد بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية لمدن المنيا اليوم الثلاثاء تنفيذ المرحلة الأولي من الموجة ٢٣ لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة حيث تم إزالة ٢٥ حالة تعدي بمدينتي سمالوط ومطاي

ففي مدينة سمالوط وبحضور اللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد وعويس قاسم نائب رئيس المركز و مسؤلى الإدارة الزراعية بسمالوط تم ازالة عدد 19 حالة تعدي بالبناء علي أرض زراعيه بقري شوشه ومنطقتين بإجمالي مساحة 13 قيراط بتأمين من مركز شرطة سمالوط غرب بحضور السادة رؤساء قري منقطين وشوشه

وفي مدينة مطاي نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينه مطاي برئاسة محمد عبد الغني حسن إزالة ٦ حالات تعدي على الاراضي الزراعية بواقع ٢ حالة تعدي بحي غرب المدينة، و٢ حالة تعدي بحي جنوب المدينة، و٢ حاله تعدي بقطاع بردنوها، بالتعاون مع جهات الولاية. حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وأكد رئيس مركز مطاي استمرار الوحدة المحلية في التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل حزم طبقا للقانون

جاء بناء على توجيهات اللواء عماد الكدوانى محافظ المنيا ، بمتابعة المرحلة الأولى من الموجة الــ 23 من حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والتى بدأت اليوم، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، ضمن سلسلة الحملات التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة التعدى على أملاك الدولة و الأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وأوضح محافظ المنيا أن الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية قد أتمت استعداداتها لبدء تنفيذ الموجة الجديدة من حملات الإزالة فى ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات ذات الصلة، على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ،مع التركيز على إزالة حالات التعدى فى المهد فى بداية الموجة.

ويتم تنفيذ الموجة الجديدة على 3 مراحل، تبدأ المرحلة الأولى فى الفترة من 6 حتى 26 يوليو الجاري، تليها المرحلة الثانية فى من 3 إلى 23 أغسطس، وتختتم بالمرحلة الثالثة فى الفترة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر 2024.

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