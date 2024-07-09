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الأربعاء 10 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

ليلى عز العرب : "سامنتا" عفريت يطاردني والناس عرفتني بأم "أحمد حلمي"

ليلى عزالعرب
ليلى عزالعرب
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اكدت الفنانة ليلى عزالعرب أن حياتها الشخصية بمثابة خط أحمر ، وأن هناك فرق بين ليلى الفنانة وليلى الانسانة ، مشيرة إلى أن رحيل زوجها كان بمثابة صدمة قاسية ، فمن النادر أن تجد "الست" زوجاً جميلاً صادقاً ، ووجهت له رسالة وهى تبكي : "أنت معايا على طول وبحبك وواحشني وواحشني وانت قصاد عيني" . 

 

وأضافت ليلى في تصريحات تليفزيونية لبرنامج حواديت الناس، أن دخولها مجال التمثيل يشبه رحلة "اليس في بلاد العجائب" ، فقد طهرت كومبارس في فيلم "معالي الوزير"، وبالرغم من أنها شاركت في مشهد بسيط ، ولكن استغرق تصويره يوماً كاملاً ، مؤكدة انها استفادت كثيراً من التعامل مع العمالقة من الفنانين والمخرجين . 

 

وأوضحت  أن اصعب فترة بالنسبة لها كممثلة كانت الفترة الأولي  ، حيث التجارب العديدة ، ووقتها كان الاهل يصفونها بالجنون بينما كل زملائها بالعمل كانوا مرحبين بهذه الخطوات ، ثم جاءت خطوة فيلم "ألف مبروك" ووقتها كان الجمهور يلقبها بأم أحمد حلمي وهى الشخصية التي جسدتها في الفيلم ، وذلك لعدم معرفتهم باسمها ، إلى ان جاءت شخصية "سامنتا" في مسلسل "الكبير" وبعد نجاحها الكبير تقدمت باستقالتي من عملي وتفرغت للتمثيل . 

 

وقالت ليلى عن مسلسل "الكبير" أنه خطوة مهمة في حياتها ، وأن نجاح العمل كان رائعاً ، فقد أصبحت شخصية "سامنتا" عفريتاً يطاردها ، مشيرة الي أن الفنان أحمد مكي ليس كوميدينا ولكنه لديه القدرة الكبيرة على الاضحاك ، والضحك بطبعه "معدي" .

 

وعن شخصيتها اكدت أنها "تمل" بسرعة ، لذا فهى تعشق التجديد باستمرار ، كما أنها مازالت تعشق "الاذاعة" لانها تنتمي لجيل تربى على "الراديو" ، وحالياً تفكر في دخول عالم الازياء ، وترى أن التمثيل والشهرة وحب الناس نعم كبيرة من الله سبحانه وتعالى .

ليلى عز العرب الكبير أحمد مكي أحمد حلمي