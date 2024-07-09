مصرع وإصابة 13 في غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة سواحل مطروح

لقى شخصان مصرعهما غرقا وأصيب 11 آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، إثر غرق مركب تقل مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل مدينة مرسى مطروح، وتم نقلهم لمستشفى مطروح العام لعلاج المصابين والتحفظ على الجثمانين بثلاجة ذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

وقامت سيارات مرفق إسعاف مطروح بنقل 11 مصابا وجثتين هامدتين إلى مستشفى مطروح العام.

أسماء المصابين: محمد عادل سليمان 20 سنة، مقيم الشرقية، يعاني من صعوبة في التنفس، ويوسف لطفي محمد 22 سنة، الدقهلية، يعاني من صعوبه بالتنفس، وأحمد حماده عبد الحليم 26 سنة، الشرقية، صعوبة بالتنفس، وإبراهيم سعد الدين 23 سنة، بنها القليوبية، يعاني من صعوبة بالتنفس، وهيثم شعبان عتريس 23 سنة، الشرقية، يعاني من صعوبة بالتنفس، ومحمد ابراهيم علي 22 سنة، الشرقية، يعاني من صعوبة بالتنفس، ومصطفى عصام عبد الله 19 سنة، الشرقية، يعاني من صعوبة بالتنفس، وحسين حامد السيد محمود 18 سنة، الشرقيه، يعاني من صعوبة بالتنفس، ومصطفى عيد الدسوقي 27 سنة، أسيوط، يعاني من صعوبه بالتنفس، وعبد الغني محمد اشرف 27 سنة، أسيوط، يعاني من صعوبة بالتنفس، ويوسف لطفي سمير 30 سنة، أسيوط، يعاني من صعوبة بالتنفس.

أسماء المتوفين: طارق عبدالعزيز محمود 26 سنة، الشرقيه، وصول جثة هامدة، وجثة مجهولة الهوية 22 سنة.

تم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.