ads
الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رواندا: بريطانيا لن تسترد أي جزء من المبلغ المدفوع لخطة ترحيل المهاجرين

رواندا
رواندا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة العدل الرواندية، اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا لن تسترد أي جزء من مبلغ 270 مليون جنيه إسترليني الذي دفعته إلى رواندا بموجب خطة ترحيل المهاجرين التي وضعتها حكومة المحافظين السابقة، والتي ألغتها الحكومة الجديدة لحزب العمال.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن وزارة العدل الرواندية أكدت أن رواندا قد أوفت بالتزاماتها وفق الاتفاقية لمساعدة الحكومة البريطانية في معالجة "مشكلة المملكة المتحدة".

وأشارت وزارة العدل الرواندية إلى أنه "لا يوجد التزام بإعادة أي أموال. سنبقى في مناقشات مستمرة. ومع ذلك، لا يوجد أي التزام على أي من الطرفين لاسترداد الأموال".

بريطانيا رواندا المهاجرين