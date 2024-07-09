رواندا: بريطانيا لن تسترد أي جزء من المبلغ المدفوع لخطة ترحيل المهاجرين

أعلنت وزارة العدل الرواندية، اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا لن تسترد أي جزء من مبلغ 270 مليون جنيه إسترليني الذي دفعته إلى رواندا بموجب خطة ترحيل المهاجرين التي وضعتها حكومة المحافظين السابقة، والتي ألغتها الحكومة الجديدة لحزب العمال.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن وزارة العدل الرواندية أكدت أن رواندا قد أوفت بالتزاماتها وفق الاتفاقية لمساعدة الحكومة البريطانية في معالجة "مشكلة المملكة المتحدة".

وأشارت وزارة العدل الرواندية إلى أنه "لا يوجد التزام بإعادة أي أموال. سنبقى في مناقشات مستمرة. ومع ذلك، لا يوجد أي التزام على أي من الطرفين لاسترداد الأموال".