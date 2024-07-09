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الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بر مصر .. نشرة أخبار المحافظات 9 يوليو 2024

بر مصر
بر مصر
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شهدت المحافظات اليوم العديد من الأحداث الساخنة وأهمها 

 

بعد حريق الخان بطنطا.. تشكيل لجنة لفحص المحال التجارية المتضررة| صور

https://www.albawabhnews.com/5034571

 

استئناف بورسعيد تؤيد حكم إعدام قاتل شقيقته

https://www.albawabhnews.com/5034455

 

تفاصيل أول جولتين لمحافظ الأقصر الجديد ونائبه بنطاق "البندر".. صور

https://www.albawabhnews.com/5034402

 

طعنوه بسكين.. مصرع موظف بمحكمة جنوب المنصورة على يد 5 أشخاص بالدقهلية

 

https://www.albawabhnews.com/5034558

        

نسب إشغال متوسطة ورفع الرايات الخضراء على شواطئ الإسكندرية

 

https://www.albawabhnews.com/5034401

 

إصابة 11 شخصاً سودانياً في انقلاب سيارة بطريق العلاقي

 

https://www.albawabhnews.com/5034380

 

زيارة مفاجئة.. محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الإيمان ويوجه بعلاج 3 مواطنين

 

https://www.albawabhnews.com/5034112

 

محافظ مطروح يفتتح المعرض اللوجيستي بمدخل طريق السلوم بعد تطويره.. صور

 

https://www.albawabhnews.com/5034248

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بر مصر نشرة