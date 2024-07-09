بر مصر .. نشرة أخبار المحافظات 9 يوليو 2024

شهدت المحافظات اليوم العديد من الأحداث الساخنة وأهمها
بعد حريق الخان بطنطا.. تشكيل لجنة لفحص المحال التجارية المتضررة| صور
https://www.albawabhnews.com/5034571
استئناف بورسعيد تؤيد حكم إعدام قاتل شقيقته
https://www.albawabhnews.com/5034455
تفاصيل أول جولتين لمحافظ الأقصر الجديد ونائبه بنطاق "البندر".. صور
https://www.albawabhnews.com/5034402
طعنوه بسكين.. مصرع موظف بمحكمة جنوب المنصورة على يد 5 أشخاص بالدقهلية
https://www.albawabhnews.com/5034558
نسب إشغال متوسطة ورفع الرايات الخضراء على شواطئ الإسكندرية
https://www.albawabhnews.com/5034401
إصابة 11 شخصاً سودانياً في انقلاب سيارة بطريق العلاقي
https://www.albawabhnews.com/5034380
زيارة مفاجئة.. محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الإيمان ويوجه بعلاج 3 مواطنين
https://www.albawabhnews.com/5034112
محافظ مطروح يفتتح المعرض اللوجيستي بمدخل طريق السلوم بعد تطويره.. صور
https://www.albawabhnews.com/5034248
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