بر مصر .. نشرة أخبار المحافظات 9 يوليو 2024

الثلاثاء 09/يوليو/2024 - 11:01 م

شهدت المحافظات اليوم العديد من الأحداث الساخنة وأهمها

بعد حريق الخان بطنطا.. تشكيل لجنة لفحص المحال التجارية المتضررة| صور

https://www.albawabhnews.com/5034571

استئناف بورسعيد تؤيد حكم إعدام قاتل شقيقته

https://www.albawabhnews.com/5034455

تفاصيل أول جولتين لمحافظ الأقصر الجديد ونائبه بنطاق "البندر".. صور

https://www.albawabhnews.com/5034402

طعنوه بسكين.. مصرع موظف بمحكمة جنوب المنصورة على يد 5 أشخاص بالدقهلية

https://www.albawabhnews.com/5034558

نسب إشغال متوسطة ورفع الرايات الخضراء على شواطئ الإسكندرية

https://www.albawabhnews.com/5034401

إصابة 11 شخصاً سودانياً في انقلاب سيارة بطريق العلاقي

https://www.albawabhnews.com/5034380

زيارة مفاجئة.. محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الإيمان ويوجه بعلاج 3 مواطنين

https://www.albawabhnews.com/5034112

محافظ مطروح يفتتح المعرض اللوجيستي بمدخل طريق السلوم بعد تطويره.. صور

https://www.albawabhnews.com/5034248

\