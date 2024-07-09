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الأربعاء 10 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب الأساتذة للسباحة بالزعانف يخوض بطولة العالم بصربيا

منتخب مصر
منتخب مصر
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يخوض المنتخب الوطني للأساتذة للسباحة بالزعانف بطولة العالم في حمامات السباحة خلال الفترة من 9 إلى 12 يوليو في مدينة بلجراد بصربيا والتي تسبق بطولة العالم للكبار.

تخوض مصر منافسات البطولة ب 5 لاعبين هم: محمد حسني عبد المجيد، محمد طارق سالم، محمد مدحت عبد الفضيل، محمد أحمد عبد الحميد، مايكل شكري جرجس.

وصرح كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والإنقاذ أن الاتحاد يعطي أهمية لبطولات الأساتذة حيث تحرص مصر على التواجد فيها والمشاركة لتحقيق ميداليات عالمية خاصةً أن مستوى السباحين المصريين يسمح لهم بالمنافسة الدولية والصعود على منصات التتويج.

تشارك مصر ايضًا في بطولة العالم للسباحة بالزعانف في حمامات السباحة للكبار والمقرر إقامتها بمدينة بلجراد بصربيا خلال الفترة من 10 وحتى 17 يوليو ببعثة مكونة من 5 سباحين غالبيتهم من منتخب الناشئين.

بطولة العالم بصربيا منتخب الأساتذة للسباحة بالزعانف المنتخب الوطني للأساتذة بطولة العالم في حمامات السباحة احمد محمدي