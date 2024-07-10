سكرتير عام الفيوم يشارك جمعية شباب مصر فى الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات

نظمت جمعية شباب مصر بالفيوم، احتفالا لمدة ثلاثة أيام، بدءا من الإثنين الموافق 8 يوليو وحتى الأربعاء 10 يوليو 2024م بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات، بحضور عدد من الأستاذ أحمد شاكر السكرتير العام لمحافظة الفيوم، والأستاذ جبريل عبد الوهاب مدير مديرية التضامن الاجتماعي وياسر عبد الهادي محمد وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتور مصطفى محمد قاسم، رئيس قسم المجالات بكلية خدمة اجتماعية، والدكتور محمد حسين، رئيس مجلس إدارة جمعية شباب مصر لتنمية المجتمع المحلي بالفيوم.

افتتحت الفاعلية بالسلام الجمهوري، تلاها كلمة الدكتور محمد حسين رئيس مجلس الإدارة، الذي أكد على أهمية دور التعاونيات في تنمية المجتمع والدعم الاقتصادي، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية من خلال دعم الكيانات الصغيرة المنتجة وتخفيض معدلات البطالة.

وأشار السكرتير العام لمحافظة الفيوم، الأستاذ أحمد شاكر، الذي أشاد بدور الجمعيات الأهلية في مساعدة المجتمع على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية.

وقدم جبريل عبد الوهاب، الشكر لجمعية شباب مصر علي تعاونها ومشاركتها لتقديم اليوم العالمي للتعاونيات، وأكد أن هدف الجمعية هو المساهمة في تنمية الفرد والمجتمع في تحقيق متطلباته وتعظيم قدراته وأن ذلك لم يتحقق الا من خلال التوعية وضرورة مشاركة الشباب وتعزيز دور المرأة في المجتمع.

كما أشاد الأستاذ ياسر عبد الهادي، بفكرة مشروع شبكة التعاونيات وثمن جهود الجمعية بشكل خاص ودور المجتمع المدني كشريك في تنمية المجتمع.

ثم رحب الدكتور مصطفي القاسم رئيس قسم المجالات بكلية خدمة اجتماعية بالحضور وعبر عن فخره بجمعية شباب مصر وفريق عملها وأن الجمعية عبارة عن نخبة من الشباب المميز في المجتمع

وعلى هامش المؤتمر، نظمت عدة جلسات موازية تناولت ثلاثة محاور هامة:

.آليات جذب الشباب للتعاونيات ودورها في نشر ثقافة التعاون

.استراتيجيات لتعزيز دور المرأة في التعاونيات.

.واقع التعاونيات بين الواقع والمأمول.

في ختام الحفل تم تسليم عقود الشركات لأصحابها، في إطار جهود الجمعية لدعم رواد الأعمال في المجتمع، تأكيدًا على التزام الجمعية بتعزيز الوعي بقيم التعاون وأهميتها في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد المحلي في مصر.

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