"حق ربيع لازم يرجع".. قتل غدرًا في ظلام الزراعات بالمنيا

حالة من الحزن والغضب انتابت أهالي قرية سيلة الشرقية بمدينة مطاي شمال المنيا بعد مقتل شاب يعمل خفير خاص طعنا أثناء وجوده بالأرض الزراعية المتاخمة للقرية.

وتحت شعار حق ربيع لازم يرجع، اشتعلت مواقع مواقع التواصل الاجتماعي بالمنيا حيث تداول أهالي قريته صورا للضحية مطالبين بتحديد قتلته وضبطهم في أسرع وقت والقصاص منهم.

و قال محمد سعيد ابو الليل أحد أهالي القرية، والله العظيم اللي حصل ده كفر وحسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم الغدر والخيانة جرم عظيم

ان الله وانا اليه راجعون وحسبي الله ونعم الوكيل وحق ربيع لازم يرجع.

بينما قال آخر يا جماعة الراجل مغدور بيه ووسط ارض زراعية اعزل لحالة وأهل بيته وناسه لسه مااستلموش جثمانهم ومادفنهوش وماعرفوش دمهم عند مين وماقولش هناخد عزانا. عشان هما رجاله ومش هيسبوا حقه، فياريت بلاش صور وتقليب مواجع علي الناس ده قتيل وان شاء الله. ربنا هيظهر الحق. ويتعرف. الغدار الفاجر الحاقد الكاره

بينما قال عصمت أبو سليم حسبي الله ونعم الوكيل حق ربيع لازم يرجع

الذي قتل بسلاح الغدر ونحن كلنا ثقة في مباحث مطاي لكشف الجاني.

وكان قد لقي خفير خاص مصرعه طعنا في ظروف غامضة بقرية سيلة الشرقية بمركز مطاي شمال المنيا.

حيث تلقي اللواء محمد ضبش مدير امن المنيا إخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز مطاي من أهالي قرية سيلة الشرقية بوجود قتيل داخل احد الأراضي الزراعية المتاخمة للقرية.

علي الفور شكل العميد حمدي رفعت رئيس مباحث المديرية فريق بحث جنائي بقيادة الرائد حازم الحيني رئيس مباحث مركز مطاي وبالانتقال تبين مصرع ربيع كيلاني عبد الغفار خفير خاص 47 سنة مقيم قرية سيلة الشرقية مطعونا داخل الأراضي الزراعية.

تم نقل جثة المتوفي لمشرحة مستشفي مطاي وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وبالعرض علي النيابة العامة أمر المستشار إسلام الزناتي بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة ومعرفة ظروف وملابسات الوفاة واستخراج تصريح الدفن بعد التشريح كما أمر مدير نيابة مطاي باستكمال تحريات المباحث حول الواقعة.

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