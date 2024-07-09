الناس بتزور قبره.. هل عاد أحمد رفعت للحياة؟

قال محمد السعدني عم اللاعب أحمد رفعت، ردًا على ما قيل: إن اللاعب أحمد رفعت، مازال حياً، إن الأمر مجرد شائعات؛ لأن الناس بتزور قبر أحمد رفعت بمسقط رأسه بقرية إبشان، بمحافظة كفر الشيخ وفيه شخص مجهول طلع شائعة أنه سمع صوت طلع من قبره، وأنه لسه حي لم يمُت، وسرعان ما انتشر الخبر بين الناس انتشار الهشيم في النار، وتوافد المئات على منطقة المقابر في زحام شديد وسط فرحة من الشباب والأهالي ظًنا منهم بصحة الشائعة.

شائعة سخيفة أطلقها صبية مجهولون

وأضاف عم اللاعب الراحل أحمد رفعت، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن شرطة مركز بيلا، انتقلت إلى هناك ولكن الأمر لم يعد سوى شائعة سخيفة أطلقها صبية مجهولون، انساق وراءها الأهالي وبعض القائمين على صفحات فيس بوك لغرض الربح، وأن الأمور هناك هادئة الآن تمامًا.

وأكد أن الفقيد توفي بالمستشفى بالقاهرة، وتم التأكد من وفاته بشكل قاطع، ولكن لأن الشباب يحبون أحمد رفعت ونظرًا لحالة التعاطف مع ظروف الوفاة، فصدقوا الشائعة، لافتًا إلى أنه لم يتم فتح القبر .