قتلى ومصابون بالعشرات في قصف إسرائيلي استهدف بوابة مركز إيواء في خان يونس

أفاد موقع "روسيا اليوم" مساء اليوم الثلاثاء بأن 25 شخصًا على الأقل استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف بوابة مدرسة تؤوي نازحين في بلدة عبسان شرقي خان يونس.

وذكرت المصادر الطبية في غزة أن "25 شخصًا استشهدوا في قصف إسرائيلي أمام بوابة مدرسة تؤوي نازحين في بلدة عبسان شرقي خان يونس".

وأفادت مصادر محلية أن القصف الإسرائيلي استهدف خيامًا لعائلة أبو دقة قرب مدرسة المتنبي في منطقة عبسان الكبيرة، فيما كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه على حي تل الهوى ومناطق متفرقة في وسط القطاع والأحياء المدنية في غزة، مما أدى إلى موجة نزوح واسعة بعد التوغل المفاجئ للقوات الإسرائيلية، التي أطلقت الكلاب على العائلات الفلسطينية في جنوب مدينة غزة، وأخضعتهم للتحقيق والإهانة قبل إجبارهم على النزوح إلى وسط القطاع.

واستمرت المدفعية الإسرائيلية في قصف المناطق المأهولة والمربعات السكنية ومراكز الإيواء، حيث استهدف القصف المدفعي شارع اليرموك في مدينة غزة، ومنطقة اللبابيدي شمالي المدينة، ومدرسة في مخيم النصيرات، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

وفي اليوم الـ277 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كثف جيش الاحتلال هجماته الجوية والبرية والبحرية على مناطق متفرقة في القطاع، بينما تواصل المقاومة خوض المعارك والاشتباك مع القوات الإسرائيلية المتوغلة.