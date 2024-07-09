منتخب مصر يُتوج ببطولة الأهرامات الدولية لكرة الهدف للمكفوفين

تُوج المنتخب الوطني لكرة الهدف للمكفوفين، بلقب بطولة الأهرامات الثالثة، التي أقيمت على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

توج المنتخب الوطني بلقب البطولة على حساب أوكرانيا بطل أوروبا بالهدف الذهبي بعد مباراة ماراثونية انتهت بنتيجة 4/3 بعد اللجوء للأشواط الإضافية، 3 دقائق في كل شوط، عقب انتهاء الوقت الأصلي بتعادل الفريقين بثلاثة أهداف لكل فريق.

جدير بالذكر أن البطولة شهدت مشاركة منتخبات: أوزبكستان – العراق – أوكرانيا – السعودية – ليبيا، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

وتعد هذه البطولة هي المحطة الأخيرة في مشوار تجهيز المنتخب قبل خوض منافسات بارالمبياد باريس 2024.

ويتواجد المنتخب المصري لكرة الهدف في المجموعة الثانية بمنافسات دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 مع الصين – أوكرانيا – اليابان.

يذكر ان المنتخب كان قد تأهل لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 بعد التتويج ببطولة أفريقيا التي أقيمت في ديسمبر الماضى بعد غياب 32 عاما عن المشاركة في الدورات البارالمبية.

وتولي اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.