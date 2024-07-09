متحدث الكهرباء: وقف تخفيف الأحمال يؤكد وفاء الحكومة بوعودها

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إنه تأكيدا لوعود رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بوقف تخفيف الأحمال من الأسبوع الثالث لشهر يوليو، كان اليوم وقف تخفيف الأحمال بشكل مؤقت كنوع من إجراء تجارب على الأرض.



وأضاف حمزة خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أن وقف تخفيف الأحمال يؤكد وفاء الحكومة بوعودها.



ولفت إلى ان وقف تخفيف الاحمال يكون ما بين ساعه الى ساعتين ويبدأ من الساعة الثالثة عصرا إلى السابعة في أنحاء الجمهورية.



واختتم المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أنه وارد جدا حدوث أعطال في مناطق معينة الأمر الذي يؤدي إلى قطع الكهرباء، وذلك نتيجة العطل وليس التخفيف .