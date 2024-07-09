نائب محافظ الغربية يتابع المشروعات الجارية بالمحلة .. صور

أجرى الدكتور محمود عيسي نائب محافظ الغربية جولة ميدانية بمركز ومدينة المحلة الكبرى؛ لمتابعة موقف المشروعات الجارية وأعمال النظافة؛ بحضور رئيس المدينة وأحياء اول وثاني المحلة وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية بالمتابعة المستمرة.

وتفقد نائب محافظ الغربية أعمال إنشاء كورنيش المحلة الكبري الجديد والوقوف على معدلات التنفيذ وكذلك أعمال إنشاء مبنى مجلس مدينة المحلة الجديد وأعمال الرصف والتطوير الحارية؛ وكذلك أعمال النظافة ورفع المخلفات بشوارع المدينة وقرى مركز المحلة.

وشدد عيسي بضرورة تكثيف الأعمال بالمشروعات الجارية؛ للانتهاء منها ودخولها الخدمة فى مواعيدها المقررة فى إطار تعليمات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتسريع وتيرة الأعمال فى المشروعات المفتوحة لدخولها الخدمة للتخفيف على المواطنين ومعاناتهم مع الخدمات والمرافق ورفع مستوى الخدمات.

ووجه نائب المحافظ بضرورة تكثيف أعمال النظافة وزرع الأشجار المثمرة ؛ تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات محافظ الغربية فى شأن هذا الصدد بالتزامن مع التغيرات المناخية.

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