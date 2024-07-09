ads
الثلاثاء 09 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"نقيب الفلاحين": مصر اتخذت الكثير من الإجراءات من أجل دعم الفلاح ماليًا

نقيب الفلاحين
نقيب الفلاحين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقدم حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين بخالص الشكر والتقدير للرئيس السيسي على توجهاته الكثيرة المعنية بشئون الفلاح.

وأكد نقيب الفلاحيين، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز" أن الفلاح المصري في الفترة الأخيرة حاز على تقدير واهتمام الدولة المصرية.

وأضاف أن الدولة المصرية قامت بإنشاء عدد كبير من المشروعات الزراعية القومية من خلال استصلاح الأراضي الزراعية مع الاتجاه نحو التوسع الرأسي في الزراعة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية اتخذت الكثير من الإجراءات من أجل دعم الفلاح ماليًا، من خلال الزراعة التعاقدية وتوفير البذور والتقاوي بأسعار مخفضة للفلاحين.

وتابع "الفلاح المصري شعر في الفترة الأخيرة أن الدولة تشعر وتقدر المعاناة التي كان يعيشها الفلاح السنوات الماضية".

واستطرد: "الحكومة تعمل على مدار الساعة لتخفيف الأزمات من على كاهل المواطن وخاصة فئة الفلاحين".

 

استصلاح الأراضي الزراعية الأراضي الزراعية التوسع الرأسي الزراعة التعاقدية الفلاح المصري حسين أبو صدام نقيب الفلاحين نقيب الفلاحين