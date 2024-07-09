لضبط الأسواق.. حملة تموينية لإدارة العجمي بالإسكندرية

قامت إدارة تموين العجمى برئاسة ريهام عبد القادر مديرة الإدارة و اشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بحملة على المخابز السياحية و الأسواق و مستودعات البوتاجاز و التى أسفرت عن تحرير محضر حيازة واستخدام دقيق فاخر ٧٢% لأحد المخابز الشامية الحرة بدون مستندات أو فواتير داله على الحيازة وتم التحفظ على كمية قدرها ٤٠ جوال دقيق فاخر ٧٢%×٥٠ كجم باجمالى كميه قدرها ٢طن لحين صدور قرار النيابه بشأنها.

كما تم تحرير محضر حيازة وعرض وبيع أرز أبيض بدون مستندات أو فواتير دالة على الحيازة وتم التحفظ على عدد ١٥ شيكارة ×٢٥ كجم باجمالى ٣٧٥ كجم لحين صدور قرار النيابه بشأنه، تحرير محضرين عدم إعلان عن أسعار اسطوانات البوتاجار، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

أصدر المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على المخابز السياحية و الأسواق و مستودعات البوتاجاز.