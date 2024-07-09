إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمنيا

أصيب 6 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقرية الكفور التابعة لمركز مطاي شمال محافظة المنيا، وتم نقلهم إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارا يتضمن وقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة.

علي الفور انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة 6 أشخاص تراوحت ما بين كدمات وجروح متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى مطاي العام لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم التحفظ على طرفي المشاجرة للعرض على النيابة، وجارٍ التحقيق معهم.