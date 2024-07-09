وكيل أوقاف الفيوم يسلّم الزي الجديد لعمال المساجد

قام الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، اليوم الثلاثاء، بتسليم الزي الجديد لعدد من العاملين بالمساجد الكبرى بالإدارات الفرعية.



خلال التسليم رحب وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم بالعمال ، مؤكدا أن الإخلاص والأمانة والتفاني في العمل يعد من أهم مقومات النجاح الوظيفي .

وأوضح أن من أراد أن يحقق ذاته فمن خلال عمله أو وظيفته بأن يعطيها حقها،ويتفانى في أداء مهامها.



كما أكد ، ضرورة الاهتمام بنظافة المساجد، والتي تشمل أعمال النظافة والتطهير والتعقيم، وذلك بشكل يومي خاصة عقب انتهاء الصلوات الخمس، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ أعمال النظافة اليومية لدورات المياه؛لأن مهمتنا تهيئة المساجد لضيوف الرحمن مبنى ومعنى.