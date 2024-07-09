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الثلاثاء 09 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل أوقاف الفيوم يسلّم الزي الجديد لعمال المساجد

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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قام الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، اليوم الثلاثاء، بتسليم الزي الجديد لعدد من العاملين بالمساجد الكبرى بالإدارات الفرعية.


خلال التسليم رحب وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم بالعمال ، مؤكدا أن الإخلاص والأمانة والتفاني في العمل يعد من أهم مقومات النجاح الوظيفي .

وأوضح أن من أراد أن يحقق ذاته فمن خلال عمله أو وظيفته بأن يعطيها حقها،ويتفانى في أداء مهامها.


كما أكد ، ضرورة الاهتمام بنظافة المساجد، والتي تشمل أعمال النظافة والتطهير والتعقيم، وذلك بشكل يومي خاصة عقب انتهاء الصلوات الخمس، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ أعمال النظافة اليومية لدورات المياه؛لأن مهمتنا تهيئة المساجد لضيوف الرحمن مبنى ومعنى.

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وكيل أوقاف الفيوم أوقاف الفيوم وزارة الأوقاف تسليم الزي الرسمي للعمال بالمساجد الكبرى الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم