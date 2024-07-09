اقرأ غدا في "البوابة".. السيسي خلال لقائه رئيس الاستخبارات الأمريكية: يجب اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لوقف الحرب في غزة

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 10 يوليو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الغموض يهيمن على قمة الناتو في الولايات المتحدة

. وتحديات سياسية في انتظار الأمين العام الجديد للحلف

منع اتساع رقعة الصراع

السيسي خلال لقائه رئيس الاستخبارات الأمريكية: يجب اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لوقف الحرب في غزة

موسكو - نيودلهي.. رئيس الوزراء الهندي يلتقي بوتين وسط مخاوف أمريكية

أين ضمير العالم

نزوح الآلاف إلى جنوب القطاع بعد قصف مكثف واقتحام الدبابات للأحياء السكنية

حماس تتهم نتنياهو بعرقلة مفاوضات الهدنة وتنفيذ حرب إبادة

صراع انتخابي.. البيت الأبيض: جو بايدن لا يخضع للعلاج من باركنسون

بداية المفاوضات.. اليسار مستعد لتشكيل ائتلافات في الجمعية الوطنية