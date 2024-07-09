هند مختار: برنامج الحكومة موجه لخدمة المواطن

الثلاثاء 09/يوليو/2024 - 09:03 م

قالت الكاتبة الصحفية هند مختار مدير تحرير اليوم السابع، ومسئول ملف مجلس الوزراء، إن بيان الحكومة وبرنامجها أمام مجلس النواب مبشر، وكان واضح ومحدد الأهداف التى تخدم المواطن المصري وتعمل على زيادة معدلات الاستثمارات الأجنبية.

وأشارت فى لقاء ببرنامج " صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى المصرية، أن برنامج الحكومة عرض بشكل واضح التحديات التى تواجه الدولة المصرية نتيجة أزمات عالمية تأثرت بها مصر ، والتى نتج عنها أزمات شعر بها المواطن المصرى سواء من خلال أزمة تخفيف الأحمال أو الارتفاع غير المسبوق فى الأسعار نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضحت أن الحكومة تتعامل مع الأزمات التى فرضتها التحديات العالمية ، مع تأكيد رئيس الوزراء على تعهداته بإنهاء تخفيف الأحمال فى فصل الصيف الأسبوع الثالث من يوليو الجارى وحل الأزمة نهائياً قبل نهاية عام 2024.

ولفتت مدير تحرير اليوم السابع ، إلى مجموعة من الأرقام التى ركز عليها برنامج الحكومة ومنها الوصول لـ 30 مليون سائح بحلول 2028، وتحقيق معدل نمو يبلغ 4.2%، على أن تحقق معدلات نمو تتجاوز 5% كمتوسط خلال فترة البرنامج، بجانب استهداف زيادة معدلات الصادرات ومشاركة الإناث فى العمل العام بنسبة 19%.

وأوضحت إنه من بين محددات البرنامج الخاص بالحكومة ، هى تعميق الصناعة الوطنية بـ 152 فرصة استثمارية محددة على المستوى القومي بهدف توطين وتعميق التصنيع المحلي.

وحول جهود الحكومة فى ضبط أسعار السلع، أكدت أنه منذ بدء ارتفاع الأسعار مع الأزمات العالمية وتأثيرها على مصر اتخذت الحكومة خطوات جادة نحو توفير السلع وضبط الأسعار ومراقبة الأسواق مع تعهدات باستمرار عملية ضخ السلع ومراقبة الأسواق والسيطرة على الارتفاع غير المسبوق.