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الثلاثاء 09 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

وفاة الراهب القس كبريانوس السرياني

الراهب القس كبريانوس
الراهب القس كبريانوس السرياني
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أعلن دير السيدة العذراء، السريان، وفاة الراهب القس كبريانوس السرياني عن عمر يناهز 83 عاماً حيث قضى في حياة الرهبنة عشرة أعوام، راهبًا نشيطًا خادمًا محبوبًا وميطعًا لكل إخوته الرهبان.  
ويتقدم الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركـز الثقـافي القبطي الأرثوذكسي، وأسرتا المركـز الثقـــافـي القبطي الأرثوذكسي بخالص العزاء إلى الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان العامر بوادي النطرون، ولمجمع رهبان الدير في وفاة الراهب القس كبريانوس السرياني، طالبين إلى الله نياحـًا لروحه الطاهرة، وتعزيات السماء لأولاده ومحبيه.

 

دير السيدة العذراء السريان وفاة الراهب القس كبريانوس السرياني الأنبا إرميا